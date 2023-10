Consiglio dei Ministri formalizza procedura contro divieti Austria al Brennero (V IDEO)

Posted on

Indagini in Trentino dopo la denuncia di Agitu Idea Gudeta Trento – Per un anno aveva ricevuto insulti razzisti, intimidazioni, minacce verbali, e – come aveva denunciato lei stessa ai carabinieri – anche fisiche. Ora la vicenda che vede coinvolta Agitu Idea Gudeta, l’ex rifugiata etiope di 40 anni che ha scelto di allevare capre in […]