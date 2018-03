Autista non si ferma a Rovereto per gli immigrati, Civica trentina: “Basta linciaggio mediatico”

Connect on Linked in

Il consigliere provinciale di Civica trentina, Rodolfo Borga, interviene sulla vicenda e invita ad abbassare i toni

Trento – “Il linciaggio mediatico cui è stato sottoposto l’autista di Trentino Trasporti, accusato di aver intenzionalmente saltato una fermata a causa della presenza di richiedenti asilo, pare francamente inaccettabile – scrive in una nota Rodolfo Borga di Civica trentina – il procedimento disciplinare è appena stato avviato e le sue argomentazioni non sono state neppure lette, e già l’autista è stato condannato ed esposto alla gogna mediatica.

È del tutto evidente che se effettivamente le contestazioni fossero confermate, ci troveremmo di fronte a un comportamento censurabile e perseguibile sotto il profilo disciplinare – continua la nota – allo stato, però, non esiste prova alcuna che l’autista abbia intenzionalmente saltato la fermata per motivi che avrebbero a che fare con la provenienza delle persone in attesa dell’autobus.

Neppure il filmato su cui il presidente Baggia dice di aver fondato al sua (personalissima) convinzione lo è. Perché non è in discussione (neppure l’autista lo fa) il fatto materiale, ma le ragioni per cui ciò è avvenuto.

Il sindacato dell’autista ha già preso posizione spiegando le ragioni del comportamento del suo iscritto. E sarà necessario attendere l’esito del procedimento avviato per poter esprimere una valutazione compiuta.

Tenendo conto anche del fatto che l’autista nei suoi vent’anni di lavoro ha trasportato migliaia di stranieri, che mai nessuna contestazione gli è stata mossa, che la fermata in questione è sia urbana che extraurbana (e quindi servita anche da altro mezzo), che le prime confuse contestazioni riguardavano presunti illeciti che materialmente l’autista non può avere commesso.

In definitiva crediamo che prima di esporre alla gogna mediatica una persona i fatti debbano essere accertati. Se poi saranno accertati comportamenti illeciti, è giusto che trovino applicazione le conseguenti sanzioni. Dopo, però, non prima.

Soltanto da pochi mesi (novembre 2017) – conclude la nota di Civica trentina -, grazie ad una nostra mozione, Trentino Trasporti è tenuta a costituirsi parte civile contro i responsabili di reati che interessano il trasporto pubblico ed a fornire assistenza gratuita ai proprio dipendenti vittime di minacce, insulti, aggressioni. Perché prima i dipendenti erano lasciati soli”.

Il servizio TGR sulla linea