Migranti: Kompatscher: sì ad un Cpr tra Bolzano e Trento

‘Ma solo per persone pericolose o/e già condannate’

Trento/Bolzano – I Cpr (Centro di permanenza e rimpatrio), sono luoghi dove il cittadino straniero può essere trattenuto in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. Sull’ipotesi di un Centro fra Trento e Bolzano è intervenuto in queste ore il presidente dela provincia di Bolzano.

“Siamo disponibili a ospitare nel nostro territorio un Cpr, perché riteniamo che non si possa continuare con la politica dello scarica barile, ma ad alcune condizioni: in primo luogo che non sia regionale, ma che interessi insieme le due Province autonome di Trento e Bolzano nella misura di 50 immigrati per provincia. E, inoltre, che vengano ospitate solo persone che hanno condanne a loro carico o/e che siano ritenute pericolose per l’ordine pubblico”. Lo ha detto da Torino il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, a margine del Festival delle Regioni.

“Nei Cpr – spiegano il Viminale – sono trattenuti i cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, quando non è possibile eseguirne con immediatezza il rimpatrio a causa di situazioni transitorie. Nei Cpr possono essere inoltre trattenuti anche i migranti richiedenti asilo, ad esempio quando costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, quando risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati o pericolo di fuga”.