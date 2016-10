Austria, Brennero rimane aperto

Cancelliere Kern, Italia sta facendo ottimo lavoro di controllo

Austria - La frontiera del Brennero “rimane come è, cioè aperta e senza grandi controlli, anche perché l’Italia sta facendo di suo un ottimo lavoro di controllo”.

Lo ha affermato il cancelliere austriaco Christian Kern in una intervista ad Agorà, su Rai 3.

“Io non ero favorevole al muro e non lo sono ora”, ha affermato Kern, aggiungendo che “è chiaro che in Europa dovremmo evitare di fare frontiere interne”.