Aumentano le richieste di lavoratori in agricoltura, dalla Valsugana a Trento fino alle Valli: ecco come candidarsi

Complice la carenza di operai stranieri che non rientrano in Italia per l’emergenza, c’è una grandissima richiesta di lavoratori nel mondo agricolo in queste settimane. Centinaia di lavoratori richiesti solo in questi giorni in Valsugana, da impiegare nella raccolta e lavorazione dei piccoli frutti

Trento – Dai piccoli frutti in queste settimane agli asparagi, fino alle prossime raccolte di mele e altre produzioni. Il Trentino ha bisogno urgentemente di lavoratori e in tempi di emergenza, questa diventa un’ottima opportunità per tutti.

Grazie ad un’intesa tra Agenzia del Lavoro e le Associazioni di categoria degli agricoltori (Confedereazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Coldiretti, Associazione contadini Trentini), è stata organizzata una raccolta di candidature per attività stagionali nel settore agricolo, che è aperta e richiede numeri importanti su tutto il territorio.

Come candidarsi

Compila il modulo accessibile a questo link: https://forms.gle/an9eqodtTgkGsu4Q7

In caso di difficoltà recati al Centro per l’impiego più vicino a te. La tua candidatura sarà segnalata alle Associazioni di categoria degli agricoltori e agli imprenditori agricoli e ti consentirà di effettuare dei colloqui di lavoro, di accedere ad eventuali corsi di formazione specifici al fine di potenziare le tue competenze professionali e/o di partecipare a eventuali giornate autunnali di reclutamento (Career day).

Come trovare addetti nel settore

Per richiedere l’elenco dei lavoratori disponibili a lavorare in agricoltura, invia la richiesta compilando il seguente form: https://forms.gle/4Qy3a1cCvu3fuTFg8

Per informazioni o chiarimenti:

tel: 0461/496092 – 0461/499606

o email a: domanda.offerta.adl@provincia.tn.it