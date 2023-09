Nuovo sciopero del trasporto pubblico locale venerdì 29 settembre 2023

Posted on

Intervento dell’elisoccorso giovedì poco dopo mezzogiorno in zona Val Daone. Tre alpinisti feriti Trento – I soccorsi sono stati allertati poco dopo mezzogiorno di giovedì nella zona delle cascate in Val di Daone in Trentino. Tre alpinisti sono rimasti feriti in seguito al distacco di una massa di ghiaccio da una parete che stavano scalando. Secondo […]