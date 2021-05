Asis Trento, il primierotto Martino Orler è il nuovo presidente

Posted on

Apre in Italia, in provincia di Rovigo, primo impianto al mondo Adria (Rovigo) – Il biobutandiolo (BDO) diventa realtà ed è di Novamont il primo impianto al mondo in grado di produrre questo intermediario chimico finora ottenuto industrialmente solo da fonti fossili. Sarà infatti inaugurato domani a Bottrighe, frazione del comune di Adria, in provincia di Rovigo, lo stabilimento […]