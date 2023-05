Asat, Battaiola riconfermato alla guida degli albergatori trentini: ecco i nuovi vertici

Rinnovata la composizione del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva dell’Asat

Trento – Giovanni Battaiola riconfermato presidente dell’Asat per i prossimi quattro anni, confermandosi alla guida dell’associazione al termine del primo mandato quadriennale con un risultato ottenuto con votazione segreta (59 voti su 60), che evidenzia la stima e la valutazione positiva del lavoro del presidente Battaiola. È una conferma importante, quella che interessa l’Associazione più rappresentativa del settore turistico trentino. Un processo frutto, seppure in maniera indiretta, dell’ascolto di tutti gli associati all’Asat. Il processo di rinnovo delle cariche associative, infatti, ha coinvolto tutto il territorio grazie alle assemblee delle sezioni territoriali che si sono svolte nei primi mesi dell’anno.

È stato un inizio di 2023 particolarmente intenso per l’Asat. Come prevede lo Statuto dell’Associazione, infatti, nei primi mesi dell’anno tutte le 24 sezioni territoriali si sono riunite in assemblea, rinnovando il proprio presidente ed il consiglio direttivo locale. Attraverso questo «delicato» processo territoriale, poi, è stato possibile definire la composizione del nuovo Consiglio direttivo, che rimarrà in carica, appunto, per il prossimo quadriennio.

È stato proprio il rinnovato Consiglio direttivo, a confermare la fiducia al presidente uscente Giovanni Battaiola il quale, dopo la votazione, è parso visibilmente emozionato. «Posso dire che l’Asat sia stata una scuola importante. Sono cresciuto tantissimo durante questi anni, anche grazie al confronto schietto e agli stimoli ricevuti». Battaiola ha ricordato tutti i past president dell’Associazione, con particolare enfasi nei confronti di Luca Libardi scomparso durante il suo mandato. «Il 30% del Pil trentino proviene in maniera diretta, indiretta o indotta – ha aggiunto – dal turismo: questo va ricordato ai trentini, per tenere ben presente il valore aggiunto che il nostro settore dà al territorio».

La nuova Giunta Asat

A seguire, sempre nel pomeriggio, c’è stata la votazione per l’elezione della nuova Giunta dell’Asat, costituita da nove membri del settore alberghiero, da tre membri del settore extralberghiero e, di diritto, dal presidente dei Giovani albergatori del Trentino.

Ecco i nomi dei componenti della Giunta esecutiva, che si occuperà nei prossimi mesi di stilare il Piano strategico dell’Associazione: Maria Emanuela Felicetti, Alberto Bertolini, Pierantonio Cordella, Tanja Guetti, Marika Perli, Walter Arnoldo, Marco Masè, Filippo Debertol, Gianluca Marchesoni, Roberta Silva, Stefani Angeli, Federico Amistadi e Luigi Tavernaro.

Nuovo Consiglio direttivo. Il nuovo Consiglio direttivo provinciale Asat è composto da 68 consiglieri, 45 uomini (66%) e 23 donne (34%). Il precedente consiglio pur composto da 65 consiglieri vedeva le stesse percentuali: 66% uomini ed il 34% donne. Il 37% dei consiglieri entra per la prima volta in Consiglio direttivo (25 consiglieri), mentre il 63% è stato riconfermato.

Nel precedente il 43% entrava per la prima volta e il 57% era stato riconfermato. I consiglieri sono così suddivisi: 5 membri di diritto (il presidente dei Giovani albergatori e i quattro ex presidenti dell’Asat), 24 presidenti di sezione, 23 consiglieri del settore alberghiero e 16 consiglieri del settore extralberghiero. Il 72% dei consiglieri ha una struttura alberghiera, mentre il 28% una struttura extralberghiera, così suddivisi: 48 alberghi (71%), 6 B&B (9%), 5 rifugi (7%), 2 affittacamere (3%), 2 cav (3%), 2 ristoranti (3%), 1 rta (1%), 1 bar (1%) e 1 agenzia (1%).

Presidenti di sezione Asat. Per quanto riguarda i presidenti di sezione, 8 sono donne (33%) e 16 sono uomini (67%). Nel precedente mandato, 5 erano donne (21%) e 19 erano uomini 79%. 21 presidenti di sezione hanno un albergo, 1 un’affittacamere, 1 una rta e 1 un ristorante.