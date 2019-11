Arco, Soccorso alpino in azione sulla via Calliope, parete di San Paolo

Si è concluso alle 16 di domenica l’intervento per il recupero di una donna altoatesina sulla via Calliope (parete di San Paolo – Arco)

Arco (Trento) – La donna stava scalando da prima di cordata, insieme ad un compagno, quando ha perso l’appiglio ed è precipitata per circa 7 metri procurandosi traumi e contusioni agli arti. La chiamata di emergenza è partita poco dopo le 14, da parte di una terza persona che si trovava sulla stessa via.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. L’alpinista si trovava all’interno di un diedro a circa metà via, a 100 metri dal suolo.

In una seconda rotazione, l’elicottero ha portato in quota anche due operatori della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico per dare supporto all’equipe dell’elisoccorso nelle manovre necessarie a imbarellare la ferita e imbarcarla a bordo del velivolo. Una volta stabilizzata sull’asse spinale, la donna è stata calata in un punto idoneo al recupero con il verricello e trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento con l’elicottero.

In breve

Albiano, garage in fiamme: due auto distrutte, grande solidarietà tra i vicini. E’ il bilancio di un rogo che è divampato all’alba di domenica. Tre appartamenti sono stati temporaneamente evacuati dopo il rogo. Gli abitanti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni dopo qualche ora. Nessuno è rimasto ferito. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco volontari di Albiano, di Fornace e di Lona Lases insieme ai permanenti di Trento. I carabinieri di Cavalese propendono per l’ipotesi della causa accidentale