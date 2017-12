ApT SMart in assemblea, l’assessore Dallapiccola: in arrivo nuova telecabina Ces, seguirà Collegamento con Rolle

Print This Post

Nuove sollecitazioni dal territorio, affinchè la Provincia faccia chiarezza sui tempi di realizzazione del collegamento San Martino Rolle. La replica dell’assessore in assemblea Apt

Primiero (Trento) – Durante il suo intervento in assemblea Apt, l’Assessore provinciale Michele Dallapiccola, ha ribadito la posizione della Provincia in merito alla questione Rolle e al quadro finanziario della PAT, all’interno del quale sono stati condivisi e programmati gli interventi legati alla Skiarea San Martino di Castrozza Passo Rolle.

L’Assessore ha ricordato in particolare i risultati positivi legati al potenziamento dei bacini di innevamento completato nella scorsa stagione ed ha confermato ufficialmente che entro gennaio verrà ordinata la nuova telecabina per la skiarea di Ces, i cui lavori di montaggio verranno eseguiti nel corso dell’estate, in modo da arrivare pronti ai nastri di partenza dell’inverno 2018/19.

Completato il quadro finanziario del secondo lotto, Trentino Sviluppo lavorerà per la progettazione del terzo lotto (Rolle), che è nei piani della società per il 2019. Tale impostazione discende dall’esigenza di programmare le corrette tempistiche, altrimenti gli interventi si rivelerebbero ingestibili anche dal punto di vista economico per tutte le parti coinvolte.

I lavori dell’assemblea

All’assemblea, erano presenti 82 soci (76 e 6 con delega). Il presidente Antonio Stompanato, ringraziando il Consiglio uscente, ha analizzato re la situazione attuale, caratterizzata da un notevole calo delle risorse.

Proprio per questo, è maturata la decisione di aumentare la tassa di soggiorno di 0,50 centesimi, allineandosi agli altri ambiti che si erano già mossi in questa direzione. Una decisione che non è piaciuta a molti operatori, ma che si rende necessaria vista la situazione attuale.

Da maggio 2018 quindi, la tassa passerà dunque da 1,30 a 1,80 euro per le strutture a cinque e quattro stelle, da 1 a 1,50 euro per i tre stelle, da 0,70 centesimi a 1,20 euro per strutture due stelle o inferiori classificazioni, compresi rifugi, agritur e campeggi.

E’ stata inoltre annunciata inoltre l’intenzione di rivisitare il ‘brand’ (marchio). Il direttore Manuel Corso, ha presentato ai soci il piano operativo 2018 e alcune delle principali azioni di marketing previste per il lancio ufficiale della stagione invernale. Dal 26 novembre al 3 dicembre – in collaborazione con Trentino Marketing – partirà la campagna di comunicazione sui canali La7 e La7d, con la messa in onda di uno spot con focus sulla vacanza formato famiglia all’interno dei programmi di punta delle due reti: Omnibus, Di Martedì e Cuochi e Fiamme.

Tra dicembre e gennaio è inoltre prevista una campagna radiofonica di tre settimane su Radio24, mentre proseguirà anche durante la stagione invernale l’ormai consolidata collaborazione con Radio Bologna Uno, con bollettini neve e aggiornamenti su novità ed eventi della skiarea. Riconfermate anche per il 2018 le partnership con Salewa ed Hellas Verona. Presentato inoltre il progetto Trentino VR, per realizzare il primo catalogo virtuale del Trentino.

In breve

Nuove corse festive Trentino Trasporti – Dal 10 dicembre saranno operative nuove corse festive di Trentino Trasporti Esercizio a Primiero. Nel dettaglio si tratta delle linee:

501 San Martino di Castrozza – Fiera di Primiero – Feltre

506 Fiera di Primiero – Imèr – Canal San Bovo – Caoria

Scarica gli orari