Apsp San Giuseppe di Primiero, Estate di volontariato per giovani dai 16 ai 25 anni: ecco come partecipare

Primiero – I giovani interessati, prenderanno parte ad un progetto di volontariato che si terrà presso la sede della Apsp di Primiero nel periodo compreso tra il prossimo 1.07.2019 ed il 31.08.2019 (n. 8 settimane). I posti disponibili sono quattro. L’iniziativa è rivolta ai giovani in possesso dei seguenti requisiti:

Per essere ammessi al progetto, gli aspiranti devono compilare e firmare il modulo di iscrizione e consegnarlo alla Segreteria dell’Apsp “San Giuseppe” di Primiero (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00, il venerdì dalle 09:00 alle 12:00 oppure via mail a segreteria@)apsp-primiero.net nel periodo compreso tra il 17.05.2019 ed il 21.06.2019. Oltre al modulo di iscrizione sarà obbligatorio presentare una breve lettera motivazionale pena la non ammissione al progetto. Al modulo deve essere allegato anche un documento di identità, in corso di validità, del richiedente e del genitore o tutore legale in caso di minore età.