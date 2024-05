Approvato calendario scolastico 2024/2025, prima campanella in Trentino il 9 settembre 2024

Nelle scuola dell’infanzia il termine è giovedì 31 luglio 2025

Trento – Definito dalla giunta provinciale il calendario per l’anno scolastico 2024/2025, valido per le scuole dell’infanzia, le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo e le istituzioni formative. Le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del primo e del secondo ciclo inizieranno le lezioni lunedì 9 settembre 2024 e termineranno giovedì 12 giugno 2025.

Per quanto riguarda la formazione professionale, le istituzioni formative provinciali e paritarie determinano l’organizzazione temporale delle lezioni, comprese le sospensioni dell’attività didattica, con l’unico vincolo della data di inizio delle lezioni fissata per lunedì 9 settembre 2024. Nella proposta della vicepresidente Francesca Gerosa anche quella di accorpare le vacanze di Pasqua e il ponte del 25 Aprile per dare la possibilità alle famiglie e agli insegnanti di programmare al meglio le giornate di vacanza, potendo contare su una settimana intera anziché periodi più brevi, distribuiti a singhiozzo nel calendario.

Le scuole dell’infanzia, sia provinciali che equiparate, inizieranno l’attività didattica mercoledì 4 settembre 2024. Per la prosecuzione delle attività per il mese di luglio è stato fissato il termine per giovedì 31 luglio 2025, considerando che le modalità di erogazione del servizio potranno essere riviste, tenendo conto dell’andamento dell’anno scolastico in corso, della programmazione didattica e della richiesta delle famiglie.

Con un successivo provvedimento la Giunta provinciale potrà rivedere le modalità organizzative e potrà richiedere alle famiglie iscritte al prossimo anno scolastico la conferma dell’iscrizione e della relativa frequenza dell’undicesimo mese per il 2025. Il servizio di trasporto scolastico, sia di linea che speciale, è garantito: per le scuole dell’infanzia, per il periodo di apertura delle stesse; per le istituzioni scolastiche e formative, da lunedì 9 settembre 2024 a giovedì 12 giugno 2025.