Droga in Trentino: Guardia di finanza sequestra 3,3 kg di cocaina e 88.000 euro

Arrestate tre persone a Trento

Trento – Sequestrati 3,3 chilogrammi di cocaina e 88.000 euro in contanti. È il bilancio dell’operazione della Guardia di finanza di Trento, che ha portato all’arresto di tre persone che ora si trovano in carcere a Spini di Gardolo. Durante i consueti controlli – informa una nota – i finanziari delle Fiamme gialle hanno notato un 30enne di origine tunisina, già noto per reati legati allo spaccio di stupefacenti, camminare visibilmente agitato lungo la riva del torrente Fersina.

Dopo averlo seguito lo hanno visto avvicinarsi a un’auto in sosta, passando un sacchetto al conducente del veicolo, un 23enne di origini albanesi proveniente dalla provincia di Milano. I militari sono quindi intervenuti, riuscendo a bloccare l’autista ma non il 30enne, che è riuscito a darsi alla fuga. Nel sacchetto le Fiamme gialle hanno trovato denaro in contante per 58.000 euro, mentre da un controllo nella macchina hanno rinvenuto tre panetti di cocaina da 3,3 chilogrammi e 30.000 euro in contanti.

Grazie all’attività d’indagine, qualche giorno dopo i finanzieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e il gip del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico del 30enne che si era dato alla fuga. L’uomo è stato trovato in un appartamento a Trento sud in compagnia di un altro connazionale di 26 anni sprovvisto di documenti, sul quale – hanno poi appreso i militari – da novembre 2023 pendeva un provvedimento di “rintraccio” per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Trento per reati sempre connessi allo spaccio di stupefacenti. I tre si trovano ora in carcere a Spini di Gardolo.