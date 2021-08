Anziano muore travolto da un camion in Alto Adige. Ciclista ferito in Val di Fiemme

Posted on

La situazione aggiornata in Regione Trento/Bolzano – Per il sesto giorno consecutivo, non si registrano decessi da covid-19 in Trentino e a questa buona notizia si affiancano anche altri valori positivi, come ad esempio l’assenza di contagi fra ultra ottantenni o la diminuzione del numero di ricoverati negli ospedali. I nuovi contagi sono 57 (34 […]