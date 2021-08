Primiero, elisoccorso in Val Noana a Mezzano per la grave caduta di un ciclista, molti incidenti in tutto il Trentino

Poco prima delle 17 soccorsi mobilitati con i vigili del fuoco e l’elicottero

Mezzano (Trento) – Elicottero a Mezzano sabato pomeriggio verso le 17 per un ciclista caduto mentre pedalava lungo la strada che porta al rifugio Fonteghi in Val Noana, nella galleria “Val Caora”. Secondo le informazioni del 118, è rimasto coinvolto nella caduta un 58enne, trasferito in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

L’eliambulanza è atterrata in piazzola dei vigili dle fuoco di Mezzano, mentre l’equipe medica è stata trasferita dai volontari della zona, sul luogo dell’incidente. Poco dopo, il trasferimento del ferito a Trento in prognosi riservata con l’elicottero.

E’ stato un pomeriggio con molti incidenti in tutto il Trentino. Altri soccorsi in codice rosso si sono registrati con l’intervento dell’elicottero a Molveno, verso le 17.30 per una ragazza di 17 anni, equipe medica anche Bellamonte verso le 17 per prestare le prime cure ad un 44enne. Verso le 15.30 invece, in seguito ad un incidente stradale, elicottero a Storo per soccorrere un 47enne e un 22enne.