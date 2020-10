Alto Adige: Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz in “lutto per 100 anni divisione Tirolo”

Manifesti neri saranno affissi in Austria e Alto Adige

Bolzano – In occasione dei 100 anni del passaggio dell’Alto Adige all’Italia, avvenuto il 10 ottobre 1920, la Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, ha presentato un manifesto nero con la scritta in tedesco “100 anni della divisione del Tirolo. Tirolo in lutto”.

Questi manifesti nei prossimi giorni saranno affissi non solo in Alto Adige ma anche nel Tirolo austriaco, ha annunciato il partito durante una conferenza stampa ad Innsbruck. “Commemorazioni e bei discorsi della presunta Euroregione non bastano. Non sostituiscono l’unità del Tirolo. Servono iniziative politiche coraggiose per superarla”, è stato detto.

“E’ caduta la Cortina di ferro, la Germania è stata riunita e gli stati dell’ex Jugoslavia sono indipendenti. Senza questi cambi di confine non ci sarebbe l’Europa unita”, ha ribadito la Südtiroler Freiheit