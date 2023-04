Alto Adige, ritrovato morto il 20enne Daniel Fischer, era scomparso a Parcines

Si tratta di un operaio forestale del posto che venerdì sera non era rientrato a casa dal lavoro. Il suo corpo rinvenuto in un canalone a 1.100 metri di quota

Parcines (Bolzano) – Si sono concluse con il rinvenimento del corpo senza vita di un giovane di 20 anni le ricerche scattate sabato sera. Si tratta di Daniel Fischer, di Tablà, frazione di Parcines. Già venerdì sera il ragazzo, che lavora come operaio forestale addetto alla creazione di sentieri, non era rientrato a casa ma in un primo momento non ci si era preoccupati. Sabato sera la macchina dei soccorsi si è messa in azione. Dopo la pausa notturna, le ricerche sono riprese questa mattina (domenica) verso le 6 e si sono concentrate lungo i sentieri e le passeggiate di Parcines.

All’opera i vigili del fuoco volontari, il soccorso alpino di Parcines, la guardia di finanza con unità cinofile e l’elicottero dell’Aiut Alpin. Il corpo del ragazzo è stato scoperto proprio grazie all’elicottero verso le 7.45 in fondo al canalone Töllgraben, a circa 1.100 metri di quota sui monti sopra Parcines. E’ stato recuperato con un verricello e poi portato a valle. Indaga la guardia di finanza, che esclude il coinvolgimento di terzi. Il ragazzo sarebbe scivolato nel burrone e sarebbe morto in seguito alle ferite riportate nella caduta.