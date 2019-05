Primiero, torna a Imèr lo spettacolo di “Boskavai” il 25/26 maggio

Print This Post

Gare di abilità, sfilate e spettacoli equestri

Imèr (Trento) – ‘Boskavai’ è un evento che coinvolge l’intera Valle di Primiero, tra carovane e sfide sportive. Una originale manifestazione dedicata all’attività boschiva ed ai cavalli, utilizzati un tempo per i lavori di esbosco.

Come ogni anno, non mancheranno quindi nel prossimo weekend, prove di abilità di tiro del tronco con cavalli e Triathlon del Boscaiolo, con una suggestiva rievocazione storica per le vie del paese.

Il programma

Sabato 25 maggio

Ore 9.00: inizio iscrizioni ritrovo c/o campo gare

inizio iscrizioni ritrovo c/o campo gare Ore 10.00: Carovana Boskavai, partenza in Località Giare a Imèr con carrozze e cavalieri e sfilata attraverso i borghi di Primiero (Mezzano-Fiera di Primiero-Siror-Tonadico-Fiera di Primiero-Mezzano). Arrivo previsto a Imèr alle ore 15.00.

Carovana Boskavai, partenza in Località Giare a Imèr con carrozze e cavalieri e sfilata attraverso i borghi di Primiero (Mezzano-Fiera di Primiero-Siror-Tonadico-Fiera di Primiero-Mezzano). Arrivo previsto a Imèr alle ore 15.00. Ore 15.30: pomeriggio per bambini con battesimo della sella, delle briglie e mini boskavai presso il campo gara in Loc. Giare

pomeriggio per bambini con battesimo della sella, delle briglie e mini boskavai presso il campo gara in Loc. Giare Ore 18.00: rievocazione storica “Caval Primör” in Loc. Giare e Centro Paese, il cavallo in mille anni di storia nel Primiero

rievocazione storica “Caval Primör” in Loc. Giare e Centro Paese, il cavallo in mille anni di storia nel Primiero Ore 19.00: lavorazione e squadratura del legno con tecniche tradizionali in collaborazione con Carlo Petrolo (specialista in segheria mobile)

lavorazione e squadratura del legno con tecniche tradizionali in collaborazione con Carlo Petrolo (specialista in segheria mobile) Ore 19.30: stand gastronomico a cura del Gruppo GARI presso le Ex Sieghe di Imèr

stand gastronomico a cura del Gruppo GARI presso le Ex Sieghe di Imèr Ore 21.00: musica con Alessandra presso le Ex Sieghe di Imèr

Domenica 26 maggio