Alpinista di Silandro muore sul Pisciadù

Bolzano – Un alpinista di 41 anni di Silandro, Patrick Augschöll, ha perso la vita ieri nel pomeriggio in un incidente in montagna in Val Gardena. L’uomo è caduto per un centinaio di metri dalla ferrata del Pisciadù, finendo su un sentiero sottostante.

Augschöll è morto sul colpo. L’allarme era stata dato da due alpiniste che stavano facendo la ferrata e avevano visto l’uomo steso sul sentiero. Sono intervenuti l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites e il soccorso alpino dell’Alta Badia. A causa della nebbia i soccorritori hanno dovuto recarsi sul posto a piedi. Il medico d’urgenza ha solo potuto constatare la morte dell’uomo. Le sue spoglie sono state ricomposte al cimitero di Corvara.

Sempre lunedì nel tardo pomeriggio in Val Passiria sulla Cima delle Anime una turista tedesca è precipitata da un sentiero, compiendo un volo di 200 metri. La donna non ha riportato ferite gravi, ma è stata portata all’ospedale di Bolzano con un politrauma.