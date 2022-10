Alpinista di San Candido muore cadendo dalla Cima ovest di Lavaredo: intervento impegnativo

Il 56enne è precipitato davanti agli occhi dei compagni di scalata. Tecnicamente impegnativo l’intervento dei soccorritori

NordEst – L’alpinista è precipitato e morto durante la discesa lungo la via Cassin dalla Cima Ovest, una delle Tre Cime di Lavaredo. Una caduta di 300 metri che non ha lasciato scampo a un 56enne di San Candido.

L’allarme è stato dato dai quattro compagni di scalata dell’uomo e il successivo intervento dei soccorsi si è rivelato particolarmente complesso. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, abbassandosi di quota lungo la verticale, ha prima visto alcuni oggetti e poi individuato lo zaino in una stretta fessura lunga un’ottantina di metri.

L’eliambulanza è volata nuovamente a valle a quel punto per imbarcare 4 soccorritori del soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di finanza, per poi sbarcarli con il verricello su una cengetta poco sopra la fessura. I soccorritori, attrezzato il percorso, sono quindi scesi fino a raggiungere lo zaino e più sotto ancora il corpo senza vita dell’uomo. La salma è stata portata in un punto dove è potuto avvenire il recupero con il verricello. Il corpo è stato quindi trasferito a valle. I 4 soccorritori rimasti sono stati recuperati in una seconda rotazione dall’elicottero.