Drammatico incidente a Trento nord: Sergio Tell di Romeno, muore investito da un’auto

Ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto nei pressi dell’incrocio per Spini, a Trento nord, poco dopo le 13,30 di mercoledì 19 gennaio

Trento – La vittima è Sergio Tell, 60 anni di Romeno. L’uomo stava attraversando via Alto Adige, nei pressi della concessionaria di auto Suzuki, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, quando sarebbe stato centrato da un’auto.

L’auto proveniva da Trento in direzione nord e a bordo viaggiavano dei lavoratori che stavano dirigendosi a Lavis. Purtroppo il sessantenne avrebbe sbattuto violentemente la testa, morendo sul colpo. Inutile l’intervento dei soccorsi, troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale ai quali spetterà la ricostruzione della dinamica, anche per verificare dove l’uomo stesse esattamente attraversando la statale.

Polizia locale e carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sergio Tell, già operaio della Mondadori di Cles, ora lavorava nell’azienda agricola del cognato. A Romeno lascia due sorelle, un fratello padre dei Barnabiti. Per molti anni è stato anche presidente della Banda locale.