Aldeno, 50enne arrestato per tentato omicidio

Ha aggredito il figlio e poi anche i carabinieri

Aldeno (Trento) – La scorsa notte ad Aldeno, in Trentino, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne di origini indiane con l’accusa di aver tentato di uccidere il proprio figlio e di aver poi usato violenza contro i militari intervenuti. Poco prima della mezzanotte, i carabinieri di Rovereto sono stati allertati da una chiamata di soccorso dal figlio ventiseienne, il quale raccontava che era stato aggredito con un coltello dal padre e che era riuscito a scappare, trovando riparo all’esterno dell’abitazione familiare.

Sul posto, in prima battuta, sono giunti due militari della Stazione di Aldeno, poi supportati da un equipaggio dell’Aliquota radiomobile, che ha proceduto a fermare l’aggressore, il quale alterato dai fumi dell’alcol si scagliato contro i militari, non volendo seguirli in caserma e, addirittura, provocandosi autonomamente lesioni alla testa. L’arrestato è stato ricoverato all’ospedale di Trento in stato di arresto e piantonato dai militari di Rovereto, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

In breve

Bambino di quattro anni investito ad Arco. Il piccolo stava attraversando la strada con il papà quando è stato urtato da un’auto. Elitrasportato al Santa Chiara di Trento non è grave.

Ala, incidente stradale sabato sera sulla strada provinciale 90 Destra Adige. Due auto si sono scontrate, almeno 4 i feriti, coinvolti dei bambini. Intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 con il supporto dell’elicottero che ha trasferito i feriti al Santa Chiara di Trento.