“Maratona vaccinale” in Trentino dal 4 all’8 dicembre: al via le prenotazioni dalle 18 del 29 novembre

Appello alla terza dose. Centri vaccinali aperti dalle 6 a mezzanotte. Per informazioni e prenotazioni CUP APSS

Trento – Il 4 dicembre scatta una maratona vaccinale di 5 giorni nei centri di somministrazione distribuiti sul territorio provinciale, che rimarranno aperti dalle 6 del mattino fino a mezzanotte. L’obiettivo è di immunizzare 100mila trentini con la prima o con la terza dose di vaccino anti-Covid, per mettere in sicurezza la popolazione e garantire il regolare svolgimento della stagione turistica scongiurando eventuali chiusure.

Esattamente un anno fa il Trentino viveva una situazione molto più pesante sotto il profilo dei contagi. Oggi in provincia contiamo 138 contagi e un totale di 49 ricoverati (7 dei quali in rianimazione), mentre il 26 novembre 2020 si registravano 9 decessi, 297 positivi al molecolare e 460 ricoverati (43 in rianimazione).

Secondo la parte scientifica la terza dose di vaccino ha affetto in 3-4 giorni. Intendiamo così mettere in sicurezza il prima possibile la popolazione e, allo stesso tempo, sostenere il regolare svolgimento della stagione turistica, particolarmente importante un territorio di montagna come il nostro, che si auto sostiene finanziariamente.

La maratona vaccinale sarà realizzata grazie all’impegno di 500 professionisti sanitari, oltre che con il fondamentale apporto dei volontari, che opereranno sull’intero territorio trentino. La promozione della vaccinazione di massa dal 4 dicembre fino al giorno dell’Immacolata è stata condivisa con gli Ordini dei medici e degli infermieri. Servirà uno sforzo organizzativo titanico per concentrare in un breve lasso di tempo le somministrazioni che altrimenti sarebbero state ultimate in tre mesi.