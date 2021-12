Sciopero del pubblico impiego giovedì 16 dicembre: trasporti e servizi a rischio

Proclamato per l’intera giornata, si somma all’astensione dagli straordinari



Trento – Lo sciopero generale di 24 ore indetto da Cgil e Uil per la giornata di giovedì 16 dicembre potrà causare disagi innanzitutto nel settore trasporti. Trentino Trasporti fa sapere che personale viaggiante e biglietterie garantiranno le fasce orarie 5.30-8.30 e 16-19. Le corse iniziate ma non completate in queste fasce orarie continueranno comunque fino al capolinea.

Lo sciopero potrà coinvolgere anche il personale della Provincia autonoma dei comparti Autonomie Locali, Sanità e Ricerca. E’ escluso invece il comparto Scuola per decisione della Commissione di Garanzia.

E’ escluso dallo sciopero il comparto Scuola per decisione della Commissione di Garanzia. Ulteriori modalità di sciopero, limitatamente all’astensione da straordinario, supporto alla libera professione, pronta disponibilità, prestazioni rese al di fuori del normale orario di lavoro e rientri in servizio, sono state altresì programmate per il periodo dal 4 dicembre 2021 al 22 dicembre 2021. Per i servizi essenziali sono assicurati dei contingenti minimi di personale, nonostante ciò, potrebbero verificarsi alcuni disagi per l’utenza.

