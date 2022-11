Agriturimo in Trentino: 2022 anno record

L’assemblea di San Michele ha rilanciato il movimento agrituristico

Trento – Si è svolto lunedì mattina nell’aula magna della Fondazione Mach, l’incontro convocato dall’Associazione Agriturismo Trentino durante il quale si sono affrontati diversi temi legati al mondo agrituristico. La presidente Nicoletta Andreis ha inizialmente evidenziato i grandi numeri che hanno caratterizzato i primi mesi del 2022, con presenze ed arrivi che in questi primi nove mesi addirittura superano già tutto il 2019.

“Gli Agriturismi sono rimasti molto soddisfatti dall’andamento della stagione. Sottolineo in particolare l’importanza delle stagioni che una volta erano considerate di ripiego, come primavera ed autunno, ma che invece dall’anno scorso hanno dato grandi soddisfazioni, sia in termini numerici che di tipologia di clientela”. I clienti infatti non vedono l’agriturismo solo come un posto dove dormire, ma anzi ne vivono la quotidianità a trecentosessanta gradi, valorizzando le esperienze laboratoriali, escursionistiche e di vita rurale che vengono proposte.

L’incontro è stato occasione anche per fare il punto sulle attività dell’Associazione, impegnata su molti fronti, ed avanzare alcune richieste ai riferimenti provinciali, riguardo ad alcuni temi di gestione dell’agriturismo: la formazione, la gestione dei rifiuti, la possibilità di svolgere alcuni servizi come asporto e consegna a domicilio ed i possibili finanziamenti alle attività nel 2023.

La Presidente Andreis ha infine posto l’attenzione sulla necessità di mantenere alto il livello qualitativo delle strutture, non lesinando critiche a quelle strutture che non prestano la giusta attenzione alle regole del settore. “Ci sono colleghi che portano avanti le loro attività con entusiasmo, passione e rispetto per il territorio che rappresentano” queste le parole di Andreis,” ma dobbiamo anche avere il coraggio di dire che ci sono strutture che non si meritano di essere definite agriturismi, che per convenienza se ne infischiano delle regole del settore, dimenticandosi addirittura del forte connubio che ci dovrebbe essere tra azienda agricola ed agriturismo”.

L’Assessore Zanotelli, collegata in videoconferenza, ha ribadito la vicinanza della Provincia al settore agrituristico provinciale, aprendo alla disponibilità a risolvere alcune delle questioni poste dell’Associazione. Si è inoltre congratulata con la Presidente Andreis per i continui richiami alla necessità di alzare il livello qualitativo delle strutture e dei servizi offerti, puntando sulla formazione degli operatori. L’Assessore Failoni, in chiusura ha ribadito l’importanza sempre crescente del settore agrituristico per il turismo provinciale, importanza testimoniata anche dai numeri di un 2022 fin qui straordinario.

I numeri della stagione 2022

A novembre 2022 sono circa 525 gli Agriturismi in Trentino

(510 a fine 2019, 498 a fine 2018, 478 a fine 2017, 458 a fine 2016, 445 a fine 2015, 367 a fine 2011, 255 nel 2006, 188 nel 2003)

La composizione

235 strutture offrono servizio di ristorazione

(di questi, 100 offrono solo ristorazione senza posti letto)

224 strutture tra 1 e 15 posti letto

143 strutture tra 15 e 30 posti letto

158 strutture non hanno posti letto

142 sono le strutture che offrono servizi di fattoria didattica

198 quelle che offrono degustazione dei prodotti aziendali

Gli Agritur con pernottamento sono 382 con circa 5471 posti letto

Presenze Gennaio-Settembre 2019: 186.000 italiani, 144.470 stranieri. Totale 330.470

Presenze Gennaio-Settembre 2020: 180.737 italiani, 72.846 stranieri. Totale 253.583

Presenze Gennaio-Settembre 2021: 189.053 italiani, 113.551 stranieri. Totale 302.604

Presenze Gennaio-Settembre 2022: 221.291 italiani, 183.073 stranieri. Totale 404.364

TOTALE ANNO 2019 – Arrivi 118.473 Presenze 391.169

TOTALE ANNO 2020 – Arrivi 76.147 Presenze 282.758

TOTALE ANNO 2021 – Arrivi 100.506 Presenze 368.168

ANNO 2022 (GENNAIO – SETTEMBRE) – Arrivi 113.548 Presenze 404.364