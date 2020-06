Elezioni regionali, ultimatum di Zaia al Governo: “Le convocheremo per il 20/21 settembre”

Posted on

Dalle scelte di acquisto in queste festività di Natale dipende la sopravvivenza di moltissime imprese italiane ​NordEst – Piu’ di sei italiani su dieci (63 per cento) vogliono acquistate prodotti Made in Italy per Natale per aiutare l’economia nazionale o garantire maggiori opportunità di lavoro in una difficile momento di difficoltà, che sta portando alla […]