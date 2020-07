Addio a Pio Brandalise, funerali martedì 7 luglio alle 16 nella chiesa di Bieno

Posted on

La CGIA di Mestre commenta il decreto interministeriale che impone a professionisti ed imprese di accettare carte di debito per i pagamenti Nordest – Non si tratta di un nuovo balzello, ma di un ulteriore nuovo adempimento che graverà su moltissime categorie: da fine marzo, come prevede il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale, scatterà l’obbligo […]