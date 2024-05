Acquedotti trentini ammessi a finanziamento PNRR: sono 18 progetti da Primiero alle Giudicarie

Posted on

Fenalt manifesta lunedì 15 aprile per le Case di riposo Trento – «Ci siamo dati appuntamento lunedì alle 10.00 nell’aula magna del Palazzo dell’Istruzione in via Gilli 3 per muovere poi in direzione dell’Assessorato alla sanità. – così Roberto Moser, vice segretario generale Fenalt e responsabile area Case di riposo, conferma la manifestazione annunciata il […]