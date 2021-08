Abbonamento trasporto scolastico: per il ciclo superiore è necessario recarsi in biglietteria

Le precisazioni in vista dell’avvio dell’anno scolastico: il caricamento della smart card va fatto entro il 31 agosto

Trento – Con un provvedimento emanato lo scorso giugno la Giunta provinciale ha stabilito che la tariffa per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico da parte degli studenti, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione professionale, sia per tutti di 20 euro: l’abbonamento è di libera circolazione, ovvero tratta casa–scuola e possibilità di utilizzo nell’ambito provinciale di tutti i servizi di linea, bus, urbani ed extraurbani e treni, con validità dal primo settembre 2021 al 31 agosto 2022.

Per quanto riguarda gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di formazione professionale, per poter caricare sulla tessera l’abbonamento di libera circolazione è necessario recarsi entro il 31 agosto prossimo con la smart card presso una delle biglietterie di Trentino Trasporti dove effettuare il pagamento dei 20 euro (gli studenti iscritti alla prima classe hanno ricevuto la smart card a casa).

In alternativa è possibile effettuare il pagamento attraverso pagoPa dal sito di Trentino Trasporti: dopo i pagamento sarà comunque necessario recarsi presso una biglietteria di Trentino Trasporti per i 4 euro relativi al costo del supporto e per il caricamento dell’abbonamento (esibendo la ricevuta di pagamento dei 20 euro effettuati tramite pagoPa). Non è prevista nessuna proroga, quindi dal 1° settembre chi non ha l’abbonamento valido dovrà acquistare un titolo di viaggio ordinario.

Per usufruire della gratuità dell’abbonamento a partire dal quarto figlio utilizzatore dei servizi di trasporto, dalle scuole infanzia alle scuole secondarie di secondo grado e centri formazione professionale, è necessario compilare, una volta effettuato il pagamento per i primi 3 figli, l’autodichiarazione disponibile sul sito www.trasporti.provincia.tn.it nella sezione news e modulistica e restituirla agli indirizzi indicati nello stesso modulo. Una volta verificato il pagamento dei primi tre figli, sarà inviata una nota per il caricamento gratuito della smart card del quarto figlio presso gli sportelli di Trentino Trasporti.