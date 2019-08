A22: sciopero domenica e lunedì anche in Trentino

Print This Post

Protesta a singhiozzo per mancato rinnovo contratto nazionale

NordEst – Domenica 4 e lunedì 5 agosto i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale delle autostrade e dei trafori, che in provincia di Trento riguarda circa un migliaio di addetti. Sul territorio aderiranno allo sciopero i lavoratori dell’Autostrada del Brennero.

Nel dettaglio i turni di sciopero saranno dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5. Si fermeranno gli addetti ai caselli ed i turnisti non sottoposti alla 146 cioè quelli che non sono precettabili. Possibili, quindi, anche dei caselli “aperti” negli orari di sciopero.

Le ragioni della protesta sono legate al fatto che non sono stati ancora sciolti alcuni nodi della parte normativa del contratto e le anticipazioni sulla parte economica, così come proposte dalle controparti datoriali risultano irricevibili per i sindacati.

