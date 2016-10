A22, nuovo tragico schianto di un TIR

Un altro camionista morto sull’A22

Trento - Un altro camionista è morto stamani sull’autostrada A22 del Brennero in Trentino, per un tamponamento, com’era già accaduto martedì. Lo scontro è avvenuto nella zona di Trento.

L’incidente è successo poco dopo le 11 e sul posto è accorso il 118 con elicottero e tre ambulanze, ma per il camionista i sanitari non hanno potuto fare altro che tentare la rianimazione, ma poi constatare il decesso.

L’autostrada all’ora di pranzo è quindi bloccata in direzione sud, quella su cui è avvenuto il tamponamento, e poco dopo le 11.30 è stato chiuso in entrata il casello di Trento Centro.