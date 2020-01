Virus Cina: potenziato numero verde 1500 Ministero Salute, istituite task-force in ogni regione

Posted on

Tradizionali iniziative di solidarietà dell’associazione primierotta Primiero (Trento) – Come di consueto l’associazione “Amici dell’Africa” scende in campo per raccogliere fondi a favore di chi ha bisogno di un aiuto concreto. Doppio appuntamento locale nei prossimi giorni: Sabato 29 luglio: “Festa dell’Estate” una cena a menu africano per una piacevole serata di divertimento in compagnia. Si […]