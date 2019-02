Vigili del fuoco di San Martino di Castrozza in azione nella notte all’hotel Vienna. Furioso incendio dopo la festa a Nomi

Connect on Linked in

Notte di gran lavoro per i Vigili del fuoco

San Martino di Castrozza (Trento) – Le fiamme hanno interessato la sauna e il centro benessere dell’hotel Vienna, poco lontano dal centro del paese.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. In una giornata di cambi, i disagi sono stati limitati per gli ospiti.

Sul posto hanno operato fino alle 8 del mattino di domenica, nove Vigili del Corpo di San Martino di Castrozza – coordinati dal comandante Marco Bancher – in collaborazione con alcuni colleghi di Primiero che sono intervenuti con un ulteriore ‘aspirafumo’. Presente sul posto anche l’ispettore dei Vigili del fuoco di Primiero, Alberto Tisot.

Molto ingenti invece i danni al moderno centro benessere, ma le nuove tecnologie antincendio nella struttura, hanno evitato conseguenze peggiori alle stanze e alla struttura. Nelle prossime ore si cercherà di risalire alle cause che hanno innescato il rogo nella struttura.

Fiamme a Nomi, dopo la festa

Furioso incendio nella notte, attorno alle 3 e mezza, anche in una mansarda accanto al capannone industriale TreCurti a Nomi, in Vallagarina, sulla Destra Adige. Entrambi gli stabili dello stesso proprietario.

Proprio il grande lavoro dei vigili del fuoco permanenti e volontari della zona ha impedito che le fiamme si propagassero alla struttura dell’azienda. Per permettere le operazioni di spegnimento è stata chiusa per diverse ore anche la strada della Destra Adige con deviazioni.

Sulle cause sono in corso accertamenti.

Grande solidarietà della gente ai Vigili del fuoco, che nella notte a rifoccillato i vigili del fuoco e – ultimata la bonifica – sta aiutando i proprietari a sgomberare i materiali dalla casa.