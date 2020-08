Verona,’fiumi’ di grandine in città, 500 alberi giù, vento a 100 km/h. Si contano i danni a NordEst

Devastazione ovunque ma non ci sono feriti

NordEst – Sono state raffiche di vento fino a 100 chilometri orari quelle che domenica hanno provocato la devastazione a Verona nel nubifragio che ha colpito la città. Lo spiega l’Arpav, l”agenzia meteo regionale, parlando di nubifragi record abbattutisi domenica sul Veneto.

Grandinate e forti rovesci hanno interessato soprattutto il veronese, poi Vicenza e parte di Padova. Le centraline meteo hanno registrato massimi di precipitazione di 20 millimetri di pioggia in soli 5 minuti, 30 mm in 10 minuti, e 60 mm in mezzora nelle località più colpite. Strade come ‘fiumi’ di grandine a Verona, e oltre 500 alberi abbattuti dalla forza del vento , secondo il primo conteggio del fortissimo nubifragio che ha colpito il capoluogo scaligero.

La Polizia locale, i Vigili del fuoco hanno tutte le squadre al lavoro per fronteggiare l’emergenza, che ha causato devastazione e gravi danni ovunque.

❌❌❌ IN CONFERENZA STAMPA A #VERONA PER IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO IL SOPRALLUOGO NEI TERRITORI COLPITI DAL MALTEMPO DI IERI POMERIGGIO. ❌❌❌ https://t.co/AP8F3F1Gqw — Luca Zaia (@zaiapresidente) August 24, 2020

Fortunatamente non risultano persone ferite. Dalla città dell’Arena sono immagini impressionanti sui social, con gente colta di sorpresa per strada dalla violenza del maltempo e costrette a mettersi in salvo avanzando nell’acqua e la grandine fino all’altezza del petto. Alla centrale dei Vigili del fuoco sono giunte 110 chiamate per richieste di soccorso.

#24agosto, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per i danni causati dal forte nubifragio di ieri che ha interessato parte del #Veneto e in particolar modo la città di #Verona e la sua provincia, ma anche quelle di #Vicenza e #Padova. Oltre 400 le richieste di soccorso pic.twitter.com/fbPpadRbdc — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) August 24, 2020

#23agosto #Cortinadampezzo(BL), nel tardo pomeriggio #vigilidelfuoco e personale #Anas hanno operato lungo la statale Alemagna per la pulizia della sede stradale invasa da detriti fangosi proveniente dalla frana di #Acquabona. Strada riaperta #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/LANiwhLOII — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) August 23, 2020

#23agosto, oltre 220 le chiamate di soccorso ai #vigilidelfuoco di #Verona, #Vicenza e #Padova per il forte nubifragio che nel tardo pomeriggio ha colpito le tre province causando enormi danni. Particolarmente colpita la città scaligera. Rinforzi dai comandi limitrofi pic.twitter.com/8a9eIOVOXn — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) August 23, 2020