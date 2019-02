Venezia, tassa di accesso da 6 a 10 euro. Dal 2022 ingresso su prenotazione

Connect on Linked in

Fino al 31 dicembre 3 euro per tutti

NordEst – Sei euro per l’ingresso a Venezia nei giorni ordinari, 8 in quelli da bollino rosso e 10 da bollino nero. E’ quanto prevede la proposta di delibera sul regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso nel capoluogo lagunare predisposta dalla giunta municipale e presentata dal sindaco Luigi Brugnaro. Fino al 31 dicembre la quota sarà di 3 euro per tutti.

Si vuole consentire di pianificare la visita a Venezia attraverso la prenotazione, “ma non sarà impedito a nessuno l’accesso, che sarà però più complicato per chi non prenota”. Lo ha detto il sindaco di Venezia in risposta a chi gli chiedeva se dal 2022 la prenotazione per accedere alla città sarà resa obbligatoria.

In breve

Una coppia di coniugi anziani e la figlia sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione, ad Asiago (Vicenza). Il rinvenimento è avvenuto intorno alle ore 15.45 di lunedì da parte dei vigili del fuoco, chiamati dalla Polizia locale su segnalazione dei vicini, che non avevano notizie della famiglia da qualche giorno. Sarebbe stata Silvia Marzaro, la figlia 43 enne, ad aver ucciso gli anziani genitori Lino e Ubaldina, somministrando loro una dose massiccia di psicofarmaci che li avrebbe fatti morire nel sonno. Quindi avrebbe essa stessa ingerito gli stessi medicinali, trovando la morte nel corridoio dell’abitazione, dove è stata trovata esanime. E’ questa una prima ricostruzione dell’omicidio-suicidio scoperto nel pomeriggio ad Asiago, nell’alloggio dove la famiglia veneziana si era recata per le vacanze di Natale. Sempre secondo quanto si è appreso, la donna avrebbe già tentato il suicidio durante l’estate. Il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Vicenza sta perlustrando l’alloggio in cerca di ulteriori tracce per avvalorare l’ipotesi investigativa.

Un operaio è morto dopo essere stato travolto da un camion che aveva sfondato la delimitazione del cantiere stradale appena posti. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.10 lungo la Strada Provinciale 83 a Castelfranco Veneto (Treviso).