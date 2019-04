Valsugana, indagini e sconcerto dopo il drammatico ritrovamento in un capannone a Scurelle: resti umani e bare

Connect on Linked in

Resti umani e bare trovati in capannone dalla Polizia locale

Borgo Valsugana (Trento) – La Procura di Trento ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere in seguito alla scoperta di resti umani e di una trentina di bare in un capannone di Scurelle, in Valsugana. Il ritrovamento è avvenuto in seguito alla segnalazione di alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere vicino al capannone, che è stato posto sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Bassa Valsugana, i vigili del fuoco volontari di Scurelle ed i Carabinieri del Noe, che hanno svolto i primi accertamenti.

Due, per ora, le ipotesi: la prima è che le bare siano state rubate e poi ammassate nel capannone per ricavarne lo zinco e l’ottone, metalli che vengono utilizzati nella costruzione delle casse, per poi rivenderli sul mercato nero.

La seconda ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella della finta cremazione, dunque le bare potrebbero essere state abbandonate da imprese addette alla cremazione anziché portate in un impianto crematorio, per poi incassare comunque il costo del servizio.