Europee 26 maggio, venti liste e 254 candidati a NordEst

A spartirsi i quindici seggi della circoscrizione elettorale nord- orientale: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige ed Emilia Romagna

NordEst – C’era tempo fino alle 20 di mercoledì, per presentarsi alla corte d’appello di Venezia, uno dei cinque uffici circoscrizionali d’Italia, per partecipare alle elezioni europee che il 26 maggio eleggeranno i 76 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (tre in più rispetto alle precedenti elezioni del 2014 per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta alla Brexit).

Alle undici liste che hanno presentato simboli e candidati nella prima giornata disponibile di lunedì, martedì se ne sono aggiunte altre nove. Si tratta di Forza Nuova, Casa Pound, Partito pirata, Popolo delle partite Iva e Ora-rispetto per tutti gli animali. Tra le ultime liste presentate, anche la candidatura individuale di Lamberto Roberti, da Pesaro, con il simbolo di “Parlamentare Indipendente”.

Regolarmente presenti, invece, i partiti di spicco che avevano disertato il primo giorno utile per la presentazione delle liste.

Si tratta nel dettaglio di: Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Venti, si diceva, il numero completo di liste. Dalle prime indicazioni che filtrano dall’ufficio circoscrizionale, due liste hanno evidenziato dei problemi al momento del deposito. Si tratta del Partito dei pirati e di Casapound.

Tre liste, poi, non sono state ammesse per irregolarità nella documentazione presentata: Gilet arancioni, Ora-rispetto per tutti gli animali e Parlamentare indipendente. Dopo la segnalazione, le liste avranno 24 ore per presentare ricorso.