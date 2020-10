Valle dei Laghi, intervento in soccorso di un base jumper alla base del monte Casale

Posted on

Domande dal 2 maggio anche per facciate nei centri storici Trento – Dal 2 maggio si potranno presentare le domande per i contributi di acquisto per la prima casa, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica dell’abitazione e per il rifacimento e recupero delle facciate degli edifici nei centri storici. Lo ha deciso la Giunta […]