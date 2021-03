Val dei Mocheni, tragico schianto in auto: muore Fabio Corn, 46enne di Fierozzo

Auto rovesciata, dopo un impatto con la segnaletica, senza coinvolgere altri veicoli

Trento – E’ deceduto all’ospedale Santa Chiara, a poche ore dal ricovero Fabio Corn, il guidatore dell’auto che è uscita di strada questo pomeriggio a Palù del Fersina, ribaltandosi in una scarpata.

Aveva 46 anni, ed era di Fierozzo. Corn era stato per molti anni uno stimato tipografo del giornale l’Adige, da qualche anno era però passato ad un incarico nel ruolo del Consiglio Provinciale di Trento.

Nell’auto anche due ragazzi – di 19 e di 16 anni – che sono in ospedale ma non sono gravi. Sul posto i vigili del fuoco e anche i carabinieri di Borgo per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente.

In breve

Una persona è rimasta ferita in modo grave in un incidente con il parapendio oggi, 28 marzo, poco dopo le 16.30, nella zona della Minertwiese, nei pressi di Ortisei. A soccorrerla l’elisoccorso Pelikan 2, che l’ha trasportata al San Maurizio di Bolzano. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente, non ancora nota.

Paura domenica in un’abitazione sull’altopiano dello Sciliar dove una bambina di 5 mesi, durante il bagnetto, ha ingerito molta acqua sembra dopo essere caduto nella vasca da bagno. La madre ha dato l’allarme ed è intervenuto l’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomiten. Sembra che la piccola fosse in stato cianotico per la scarsa ossigenazione, ma che quando sono arrivati i soccorritori si sia ripresa. E’ stata comunque portata all’ospedale di Bolzano per accertamenti.