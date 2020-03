Ulss1 Dolomiti, aumentano ricoveri: arrivato nuovo materiale

Aumentano i ricoveri in provincia di Belluno

Feltre/Belluno – L’ultimo bollettino di Azienda Zero aggiornato a lunedì 23 marzo, riporta numeri in crescita: tra Belluno (44), Feltre (10) e Agordo (6) siamo ora a quota 60 ricoveri. 6 i ricoveri in più (5 al San Martino, 1 all’ospedale di Feltre), 2 dei quali in terapia intensiva a Belluno. Sale dunque a 6 il numero delle persone ricoverate in condizioni critiche e sintomi gravi.

Per quanto riguarda la mappa del contagio, il comune con più casi (41) resta il capoluogo, seguito da Comune Alpago (36) e Feltre (21). In aumento i casi a Cortina (20), Pedavena, Ponte nelle Alpi e Santa Giustina (10). Seguono Alano (8), Borgo Valbelluna (7) e Lamon (6).

L’Ulss 1 Dolomiti informa che le degenze di Medicina e Oncologia dell’ospedale di Belluno sono state collocate al 2° piano del Blocco A. L’azienda sanitaria ha anche istituito un numero di telefono per persone provenienti dall’estero: sulla base di quanto disciplinato dal decreto n. 120 del 17 marzo 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, il numero aziendale del Dipartimento di Prevenzione per le comunicazioni alle persone in entrata in Ulss Dolomiti dall’estero è 0437 516917, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.