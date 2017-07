Trento, Gabriele Grandi annega a 22 anni nel lago di Lagolo in Trentino

Print This Post

Animatore di un gruppo di ragazzini, era di Mantova

Lagolo (Trento) – Il giovane di 22 anni, di Mantova, è annegato nel lago di Lagolo, in Trentino, per un malore che l’ha colto mentre stava nuotando.

Gabriele Grandi, era residente a Quistello, accompagnatore di un gruppo di una trentina ragazzini in vacanza in una struttura nella zona affittata dalla parrocchia del centro in riva al Secchia, è morto annegato.

Il ragazzo stava attraversando a nuoto lo specchio lacustre quando si è sentito male. I bagnini, quando sono accorti che il giovane era in difficoltà sono intervenuti in soccorso. Portato a riva, è stata tentata la rianimazione, purtroppo inutile.

Animatore di una parrocchia, era con un gruppo di ragazzi, ed è scomparso all’improvviso agli occhi dei bagnini, che si sono tuffati per recuperarlo. E’ accaduto intorno alle 13 e per riportarlo a riva sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno tentato invano di rianimarlo.

Giovane molto noto nel Mantovano

Gabriele Grandi era molto conosciuto a Quistello: volontario e capo equipaggio della Croce Bianca, membro della squadra di calcetto e animatore in parrocchia, lavorava nell’azienda agricola di famiglia. I familiari, avvertiti, si sono subito messi in viaggio per il Trentino.

La comitiva quistellese, guidata dal curato don Nicola Sogliani, ha anticipato il rientro a Quistello.