Trento Film Festival 2022: la Genziana d’oro è cilena

“Gaucho Americano”, del cileno Nicolás Molina, ha vinto la Genziana d’Oro come miglior film della manifestazione. La direttrice Bisesti: “Bene le sale piene, ma tornerà anche lo streaming”

NordEst – La pellicola “Gaucho Americano”, del cileno Nicolás Molina, ha vinto la Genziana d’Oro come Miglior Film della manifestazione. Genziana d’oro al Miglior film di alpinismo – Premio Cai – al cinese “Dark Red Forest”; Genziana d’oro al Miglior film di esplorazione o avventura – Premio “Città di Bolzano” attribuito invece alla pellicola “La pantera delle nevi”, dei francesi Marie Amiguet e Vincent Munièr.

Genziane d’argento per miglior contributo tecnico-artistico ad “Akeji, le souffle de la montagne” e per il miglior cortometraggio, al basco “Heltzeàr”. Infine, premio speciale della Giuria a ‘Lassù’ di Bartolomeo Pampaloni.

Il Premio del pubblico Miglior Film di Alpinismo – Rotari è andato infatti a The Last Mountain di Chris Terrill (Regno Unito / 2021 / 100′), che racconta la storia degli alpinisti Alison Hargreaves e Tom Ballard, madre e figlio, entrambi morti nell’Himalaya. Il film segue la figlia di Alison, Kate Ballard in un viaggio per dire addio a suo fratello sul Nanga Parbat. Utilizzando filmati d’archivio del 1995 e le straordinarie riprese di Tom fino ai giorni prima della sua morte, il film esplora ciò che ha spinto Tom a continuare la sua scalata con l’alpinista italiano Daniele Nardi dopo che gli altri due membri della spedizione erano tornati indietro.

Attraverso 25 anni di filmati familiari intimi e inediti, il documentario racconta la storia indimenticabile di una famiglia che ha vissuto ed era pronta a morire per la passione di scalare i picchi ghiacciati delle vette più alte del mondo, ed esplora ciò che spinge le persone a sfidare la natura, nella sua forma più feroce e spietata.

Il Premio del pubblico Miglior Lungometraggio – DAO Conad è stato assegnato invece a Fire of Love di Sara Dosa (Canada, Stati Uniti / 2022 / 93′), presentato in anteprima italiana al Trento Film Festival dopo il grande successo al Sundance. Un film d’avventura unico, poetico e visivamente stupefacente su una coppia di scienziati francesi, montato interamente con i loro filmati di viaggio alla ricerca di vulcani attivi negli anni ’70 e ’80. Gli intrepidi vulcanologi francesi Katia e Maurice Krafft hanno viaggiato per il mondo alla ricerca di eruzioni vulcaniche e nuvole di cenere. Fortunatamente, hanno filmato tutti i loro viaggi, e il loro incredibile archivio personale di pellicole in 16mm è una testimonianza avvincente di una vita dedicata all’esplorazione.