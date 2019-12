Trento, dalla Provincia 54 milioni di euro ai Comuni per finanziare le opere programmate

Posted on

Per la prima volta un vescovo trentino ordinerà un prete trentino come suo successore. Sta anche in questa assoluta novità storica la portata dell’ordinazione del nuovo arcivescovo monsignor Lauro Tisi per mano dell’arcivescovo Luigi Bressan, domenica 3 aprile – SEGUI LA DIRETTA STREAMING Trento – La Chiesa trentina si stringe al nuovo Vescovo. Un evento che tocca da […]