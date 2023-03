Trento, con la pandemia +40% domanda cura per disturbi alimentari

Si abbassa età di esordio anoressia e bulimia

Trento – A Trento, è operativo un Centro di riferimento provinciale, situato in via Esterle, che si occupa della diagnosi e cura dei Disturbi alimentari di tipo anoressico e bulimico con un approccio multidisciplinare integrato.

Casi in aumento post covid

La Provincia – conferma in una nota – che il periodo Covid e post Covid ha determinato un aumento della domanda di cura del 30-40%, soprattutto in età adolescenziale, domanda che non accenna a diminuire; si sta poi abbassando l’età di esordio dei disturbi di tipo anoressico e bulimico anche al di sotto dei 12 anni e sono in aumento i casi maschili, oltre ad essere più frequenti le associazioni tra disturbi del comportamento alimentare e altri disturbi psichici.

I pazienti in carico

Ad oggi i pazienti in carico al Centro sono 450 di cui 177 minori. I ricoveri ospedalieri “salvavita” nel 2022 sono stati 69 in area minori e 5 in area adulti Durante i ricoveri “salvavita” il personale del Centro è quotidianamente coinvolto nella assistenza al pasto, nelle consulenze dietologiche e dietistiche e psicologico/psichiatriche.

La Comunità Terapeutica, attualmente internalizzata nel nuovo Centro di Via Esterle, è di tipo socio-sanitario in cui la parte sanitaria è gestita dal Centro con valutazioni multidisciplinari a cadenza settimanale, mentre la componente socio educativa e alberghiera è appaltata alla Cooperativa Sociale Progetto 92. I posti residenziali sono 8 e l’occupazione è a pieno regime.

