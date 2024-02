Trento, a Gazzadina 15enne scende dal bus e viene colpita da un’auto

L’incidente è avvenuto sulla strada che sale da Meano verso l’abitato di Vigo poco dopo le 14 di mercoledì. La ragazza era appena scesa dal bus

Trento – La polizia locale sta cercando ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto alle ore 14 di mercoledì 14 febbraio. La ragazza si trovava in Via del Prà de l’Agnela: era appena scesa dall’autobus, di ritorno dalla giornata scolastica. Quando il mezzo l’ha colpita, stava camminando a bordo strada. Il conducente ha prestato i primi soccorsi e allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco e l’elisoccorso che rientrava dall’intervento per una valanga sulle Pale di San Martino. La giovane è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Al momento è ricoverata in progrosi riservata nel reparto di rianimazione.

In breve

Gli agenti della Polizia Locale di Trento lo hanno fermato mentre guidava a Trento, in contromano. Impegnato in un sorpasso pericolosissimo ad una serie di veicoli. L’uomo alla guida, è stato fermato all’incrocio in via Einaudi con viale Verona. Autore dell’azzardata manovra un cinquantanovenne residente in provincia di Bolzano apparso da subito in evidente stato confusionale, stato peraltro accertato immediatamente che non era dovuto all’uso di droghe o all’abuso di alcol. Al conducente sono state contestate il sorpasso in contromano e la guida con patente patente scaduta.