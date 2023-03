Tragico schianto in moto ad Ala: la vittima è il 44enne Francesco Giannotta

Il motociclista di 44 anni, era residente a Minerbe: si chiamava Francesco Giannotta

NordEst – L’incidente è avvenuto attorno alle 16.30, sulla Statale 12 del Brennero in territorio trentino, all’altezza di Sdruzzina, tra Ala e Vo’ sinistro di Avio. Il centauro era con tre amici e stava procedendo verso sud quando ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail.

La vittima è un motociclista di 44 anni, residente a Minerbe: si chiamava Francesco Giannotta. Insieme ad altri 3 centauri stava rientrando a casa. Per cause ancora in via di accertamento, l‘uomo ha perso il controllo del mezzo – una moto di grossa cilindrata – all’altezza di una semi-curva, finendo dall’altra parte della strada. Inevitabile e violentissimo l’impatto contro i sostegni del guard-rail.

Immediato l’intervento in zona dell’elisocco con i sanitari del 118, ma le ferite riportate dal motociclista erano troppo gravi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Brentonico, i Vigili del Fuoco volontari di Ala. I sanitari hanno tentato di rianimare il 44enne, ma non c’è stato nulla da fare.