E’ MJ5 l’orso che ha aggredito un escursionista in Trentino: Provincia chiede abbattimento, Animalisti si mobilitano

Lo ha confermato da Spormaggiore, la Giunta provinciale, durante la consueta conferenza stampa, alla luce degli esiti degli esami genetici, condotti nei laboratori della Fondazione Mach. La nota della Provincia che annuncia l’uccisione dell’orso

Spormaggiore (Trento) – Si tratta di un esemplare già classificato nei data base della Provincia autonoma di Trento, ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti, denominato MJ5, un maschio di 18 anni nato nel 2005 da Maja e Joze, orsi sloveni che hanno dato avvio al progetto Life Ursus sulle Alpi negli anni Novanta.

L’orso è presente da tanti anni in Trentino e ha viaggiato molto, ha detto Fugatti: “Dal 2006 al 2022 ha frequentato tutto il Trentino occidentale e si muove molto è stato anche in Provincia di Bolzano. la zona più frequentata è quella del Brenta meridionale”.

La Provincia di Trento procederà alla cattura e poi all’abbattimento dell’animale, che viene ritenuto “problematico”, anche se “va detto che si tratta di un orso che non ha mai dato queste problematiche prima d’ora. Ma ora rispetto al percorso dal Pacobace, che disciplina le azioni messe in campo dalle autorità della Pat. Qui si tratta di una fattispecie prevista, con un orso che ha avuto contatto fisico e non un falso attacco. In questo caso si prevede la cattura per mettere il radiocollare oppure la cattura per abbattimento.

Abbiamo informato il ministro Pichetto Fratin. Ci aspettiamo una espressione di Isrpa conforme alla gravità del fatto accaduto, dopodiché noi procederemo comunque”, ha detto Fugatti. Prima ci sarà “un’azione di cattura del soggetto e contestualmente la comunicazione ad Ispra dove diciamo che nostra intenzione procedere all’abbattimento”.

Ora ci vorrà “qualche settimana per il parere di Ispra”, ha aggiunto l’assessora all’agricoltura, Giulia Zanotelli, che ha precisato che “è la legge che prevede il parere di Ispra. La legge prevede che dobbiamo fare una richiesta ad Ispra per il parere. Una volta che l’esemplare lo catturiamo, viene munito di radiocollare per le analisi necessarie ad assicurarsi che l’orso che catturiamo è quello che è stato protagonista dell’aggressione in val di Rabbi”, ha concluso Zanotelli.

Animalisti si mobilitano

“Sconcertanti le dichiarazioni odierne del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intenzionato a chiedere un parere positivo all’Ispra che gli consenta di abbattere l’orso che domenica scorsa ha ferito un escursionista in Val di Rabbi con quello che con ogni probabilità è stato un “falso attacco per proteggersi”. così l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa)”.

L’Oipa si appella anche all’Ispra affinché, chiamata in causa, conservi l’obiettività necessaria per emettere o non emettere la sentenza di morte del plantigrado. “Come sempre procederemo con l’accesso agli atti per comprendere l’esatta dinamica dei fatti, anche in vista di un eventuale ricorso al Tar – annuncia il presidente dell’Oipa Massimo Comparotto – anche stavolta assistiamo ad uno scarico di responsabilità da parte del presidente Fugatti, che in questi anni ha fatto conoscere a tutta l’Italia le sue prassi nei confronti della fauna selvatica che popola la sua terra. La Provincia pensi a prevenire questi episodi, anche informando la cittadinanza e gli escursionisti come ci si comporta in montagna, invece di evocare come sempre catture e abbattimenti”.

L’associazione, invita quindi la Provincia: “Ad avviare iniziative per una serena convivenza tra uomo e animali selvatici per lo meno con una maggiore ed efficace informazione a residenti, turisti ed escursionisti, sistemi di dissuasione che allontanino la fauna dall’abitato, corridoi ecologici per evitare incidenti”.