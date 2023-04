Tragico investimento sabato sera ad Arco, automobile travolge coppia di tedeschi, uno di loro è molto grave

L’incidente alle 22.30 di sabato nei pressi del ponte sul fiume Sarca, all’imbocco del centro cittadino

Arco (Trento) – Grave incidente sabato sera ad Arco. Dopo l’investimento, le condizioni di uno dei due turisti travolti, un 21 enne, sono parse subito gravissime. Ferita anche la ragazza di 20 anni che stava camminando con lui. I due sono una coppia di fidanzati tedeschi in vacanza assieme ai genitori di lui. L’elicottero ha compiuto due voli per trasportare i due feriti al Santa Chiara di Trento.

Ferite lievi invece per la conducente dell’auto che ha investito i due turisti ed è risultata positiva all’alcoltest. In corso accertamenti per verificare se avesse assunto stupefacenti. La donna è di Arco, ha 31 anni ed è apparsa ai soccorritori in uno stato di particolare agitazione. E’ morto il cane che si trovava nell’abitacolo dell’auto.