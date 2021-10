Tragico incidente stradale in Val Pusteria. A Comano Terme, grave 56enne travolto da un albero

Due gravi incidenti martedì mattina in Regione

Trento/Bolzano – Due incidenti in poco tempo sulla strada della val Pusteria. Il primo sinistro stradale grave è avvenuto nelle vicinanze di Vandoies di Sopra. I vigili del fuoco intervenuti hanno operato per estrarre una persona da una delle auto coinvolte e consegnarla alle cure del medico d´urgenza.

Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, una persona non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta. Il secondo sinistro stradale è invece avvenuto poco dopo all’altezza del Lodenwirt, decisamente meno gravi le condizioni per le persone coinvolte. I VVF sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e i lavori di ripristino della sede stradale – in intervento con VVF Vallarga, Elisoccorso, croce bianca e forze dell’ordine.

A Comano Terme, 56enne travolto da un albero

Un uomo di 56 anni, originario di Arco, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento a seguito di un incidente avvenuto in una zona forestale sopra Comano Terme, a 1.200 metri di altitudine. A quanto emerge da una prima ricostruzione, l’uomo, titolare di una ditta di disboscamento e impegnato in una intervento in una zona particolarmente impervia, è stato travolto da una pianta.

A dare l’allarme sono stati i dipendenti della ditta impegnata nei lavori. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, i vigili del fuoco del Lomaso e del Bleggio inferiore e i carabinieri della stazione di Ponte Arche, che stanno riscuotendo la dinamica dell’incidente. L’uomo, ricoverato in rianimazione, è stato trasferito al nosocomio del capoluogo in elicottero.

🚨🚒Alle 9.50 di questa mattina i #vvflomaso sono stati allertati per un supporto #elisoccorso urgente a causa di un boscaiolo rimasto ferito in seguito alla caduta di una pianta sulla strada forestale che conduce in località Don Zio, sul Monte Casale. #vvftrentino #lomaso pic.twitter.com/uWGhyxJ8NM — Fed VVF Volontari TN (@fedvvfvoltn) October 27, 2021