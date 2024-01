Tragico incendio a Levico: muore un 59enne

Le fiamme si sono sprigionate in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Dante, a pochi metri di distanza dalla piazza centrale

In aggiornamento

Levico (Trento) – Le fiamme si sono sprigionate in una palazzina di via Dante, al secondo piano, sopra una attività commerciale in pieno centro storico, per cause in corso di accertamento. Il rogo è stato posto sotto controllo dall’intervento dei vigili del fuoco giunti da Trento e Rovereto con molti mezzi. La vittima sarebbe un uomo di 59 anni, rimasto intossicato. Inoltre, una decina di persone è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo l’allarme.